Политика
Газета.RuСША призвали Германию считать Россию угрозой
Глава Госдепартамента США Майк Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу и выделять на немецкую оборону два процента ВВП. Дипломат также выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" даст президенту России Владимиру Путину возможность наносить ущерб ФРГ.
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с чего всё началось
Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN. По его словам, Соединенные Штаты расценивают Москву как серьезную угрозу.РИА Новости12:36
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Общество
Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Салютом отметили в Саратове присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести».
Известия 15:39
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
Технологии
Регуляторам из Великобритании не нравится приверженность Apple к поисковой системе Google
Аналитики отмечают, в настоящий момент пользователи смартфонов iPhone от Apple предпочитают получать информацию в Сети с помощью поисковой системы от Google.
Актуальные Новости 10:15
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Культура
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Коммерсантъ 12:26
Происшествия
В Ивановской области глава Юрьевецкого района попал под уголовное дело
Юрьевец, Ивановская область, 2 июля 2020, 15:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении главы Юрьевецкого муниципального района Ивановской области возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 2 июля.
REGNUM 08:09
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Футбол
В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».
РБК 13:29
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Общество
В Западной Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы
Говорит Москва 09:22
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Политика
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
Армия и оружие
Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море
Анкара ждет от Парижа извинений за инцидент между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземном море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Взгляд.ру 08:38
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Общество
BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования
Журналисты BBC сообщили о бюллетенях, неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.
Интерфакс 15:28
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15