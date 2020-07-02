Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN. По его словам, Соединенные Штаты расценивают Москву как серьезную угрозу.

с чего всё началось

Глава Госдепартамента США Майк Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу и выделять на немецкую оборону два процента ВВП. Дипломат также выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" даст президенту России Владимиру Путину возможность наносить ущерб ФРГ.

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