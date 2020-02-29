Армия и оружие

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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии». Об этом дипломат заявила в ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в сирийском Идлибе.
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
РИА Новостивчера в 20:56

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США потребовали от России «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

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RT на русскомвчера в 22:34

Постпред США при ООН призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии»

ТАССвчера в 23:53

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

РИА Новостивчера в 20:56
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
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Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

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Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе, передает ТАСС.
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Авто

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В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Вести.Ru 01:50
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Гаджеты

Инсайдер показал замену сервисов Google на Honor и Huawei

Пользователь Twitter продемонстрировал первые скриншоты с поисковым фирменным приложением для гаджетов Honor и Huawei.
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Политика

В Киеве разработали план по срыву строительства субмарин в РФ

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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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РИА Новости вчера в 04:45
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Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner

Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
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Глава компании Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса

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В сети появились постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
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Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».
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МЧС дежурит у больницы в Минске, где находится больной коронавирусом

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Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Власти Украины отказались праздновать День Победы

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Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
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