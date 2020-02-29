Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

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Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
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«Нельзя ловить падающие ножи»: реакция частных инвесторов на обвал рынка

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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
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Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
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Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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