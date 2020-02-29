Армия и оружие
РИА НовостиСША призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии
Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.
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с чего всё началось
Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.РИА Новости20:56
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