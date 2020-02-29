Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

с чего всё началось

Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.

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