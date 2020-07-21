Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

США призвали Россию прекратить создание «летающих Чернобылей»

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости11:44

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В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей»

РБК13:53

США намерены добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

ТАСС13:03

Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие

РИА Новости12:05

В США назвали российскую крылатую ракету «летучим Чернобылем»

RT на русском12:56

США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Взгляд.ру12:06

США призвали Россию отказаться от создания «летающих Чернобылей»

Московский Комсомолец12:02

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru14:03
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке отпустил трех человек

Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в украинском городе Луцк, согласился отпустить трех заложников, сообщил в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

РИА Новости 12:59
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Общество

Жители курской деревни в третий раз обратились к Путину

ТРК Сейм (Курск) 19 июля в 15:31
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Политика

Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
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Единоборства

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей

Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
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Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
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Происшествия

2 молодых людей умерли от коронавируса в Татарстане

В Татарстане подтверждено 2 новых случая смерти от COVID-19. 11 июля умер житель Набережных Челнов 1982 года рождения.
Чистопольские известия 13:40
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru 07:29
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Армия и оружие

Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Военное дело 08:03
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Общество

Пандемия отменила Нобелевский банкет в Стокгольме

С момента учреждения премии в 1901 году Нобелевский банкет был отменен лишь в 1907 году из-за смерти короля.
Ридус 13:49
Происшествия

В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку

Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
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Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Киберспорт

Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam

Разработчики Rocket League объявили о скором переходе «футбола на колёсах» на условно-бесплатную модель распространения.
Игромания.ру 13:12
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
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Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
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Политика

Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым передал послание Путину

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал послание президенту России Владимиру Путину.
Известия 12:12
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
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Футбол

Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
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Авто

Интерьер паркетника Hyundai Tucson выделится в ряду марки

На форуме WorldScoop появился скетч интерьера нового Hyundai Tucson.
Новые автомобили 12:04
Экономика

Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост

Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост и преодолел снижение во время пандемии коронавируса.
Подмосковье Сегодня 15:40
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
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