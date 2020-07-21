Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию прекратить разработки и внедрение ракет с ядерным двигателем. Об этом 21 июля в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Пушков отреагировал на призыв США по поводу «оружия Судного дня»

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США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

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В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей»

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США намерены добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

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Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет

Московский Комсомолец16:42

США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Взгляд.ру12:06
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
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Политика

Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
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Киберспорт

Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной

Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Армия и оружие

В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 17:02
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Общество

В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам

В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам.
URA.Ru 14:14
Здоровье

Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
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Здоровье

Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев

За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции.
РБК 13:27
8
Политика

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
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Общество

Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
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Путешествия

Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

Известия 17:20
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Наука

Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

ToDay News Ufa 16:29
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Футбол

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Футбол

Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А

RT на русском 03:53
Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Шоу-бизнес

Басков: Ни одна девушка легкого поведения не сравнится Ивлеевой

RuNews24.ru 15:26
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Экономика

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Интерфакс 08:24
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
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Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
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Происшествия

В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома

Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 16:40
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
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Армия и оружие

Байден осудил запрет Пентагона на флаг ЛГБТ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал запрет Пентагона на демонстрацию флага ЛГБТ на американских военных объектах и пообещал бороться за его отмену в случае победы в президентской гонке.
Газета.Ru 16:23
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«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом

Газета.Ru 05:19
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