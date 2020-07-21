Армия и оружие
ИзвестияСША призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию прекратить разработки и внедрение ракет с ядерным двигателем. Об этом 21 июля в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Политика
Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.
Известия 15:16
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 17:02
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Общество
В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам
В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам.
URA.Ru 14:14
Здоровье
Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев
За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции.
РБК 13:27
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
ToDay News Ufa 16:29
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А
RT на русском 03:53
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Происшествия
В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома
Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 16:40
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Армия и оружие
Байден осудил запрет Пентагона на флаг ЛГБТ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал запрет Пентагона на демонстрацию флага ЛГБТ на американских военных объектах и пообещал бороться за его отмену в случае победы в президентской гонке.
Газета.Ru 16:23