с чего всё началось

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Общество Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна". Силовики взяли транспортное средство штурмом. 253

Здоровье В Приморье открыли центр реабилитации для людей, перенесших COVID-19 Отделение реабилитации для людей, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, начало работу в поликлинике Владивостока, 22 июля сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Происшествия По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.

Шоу-бизнес Пышка Ребел Уилсон, похудев на 18 кг, носит облегающие костюмы 18 кг Ребел уже сбросила и теперь не стесняется позировать для фото в обтягивающем костюме.

Политика Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.

Финансы Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. 94

Общество Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер» Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 660

Авто Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали. 19

Политика Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. 1,1K

Политика Политика Рогозина оказалась выгодна США Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России. 5

Происшествия Сильные ливни «смыли» город в Свердловской области Обновлено в 15:05 Из-за сильных ливней в Свердловской области затопило Нижние Серги.

Общество Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 22