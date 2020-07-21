Политика
Газета.RuСША призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
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с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.Московский Комсомолец16:20
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Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews 04:14
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Футбол
Кокорин требует контракт на 10 миллионов евро за три сезона
Ранее сообщалось, что «Сочи» может предложить игроку долгосрочный контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.
ODDS.ru 12:57
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна". Силовики взяли транспортное средство штурмом.
Москва 24 14:47
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 17:18
Здоровье
В Приморье открыли центр реабилитации для людей, перенесших COVID-19
Отделение реабилитации для людей, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, начало работу в поликлинике Владивостока, 22 июля сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ИА Красная Весна 21:17
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Шоу-бизнес
Пышка Ребел Уилсон, похудев на 18 кг, носит облегающие костюмы
18 кг Ребел уже сбросила и теперь не стесняется позировать для фото в обтягивающем костюме.
Wday.ru 07:00
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Общество
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили вчера в 11:13
Политика
Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
Политика
Политика Рогозина оказалась выгодна США
Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Происшествия
Сильные ливни «смыли» город в Свердловской области
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BFM.ru 04:01
Общество
Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Политика
«Я желаю Фургалу удачи»: Дегтярев дал первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора
Первым делом врио губернатора спросили, что он будет делать с протестующими против отставки Сергея Фургала (в это время они как собрались у администрации региона - прим. ред.).
Накануне.Ru 08:49
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21:50
Армия и оружие
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50