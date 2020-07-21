Политика

Газета.RuГазета.RuСША призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
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с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге
 в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
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