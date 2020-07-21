США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Смотрите также
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
Элджей подарил матери элитный Mercedes за три миллиона рублей
Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.В источнике
Подробнее о событии
Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет
Московский Комсомолецвчера в 16:42