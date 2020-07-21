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Газета.Ru
Газета.Ru

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.В источнике
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РБК

В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей»

РБКвчера в 13:53
RT на русском

Пушков отреагировал на призыв США по поводу «оружия Судного дня»

RT на русском17:21
Московский Комсомолец

Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет

Московский Комсомолецвчера в 16:42
РИА Новости

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новостивчера в 16:19
Газета.Ru

В Совфеде попросили США не указывать РФ и обвинили в приближении «Судного дня»

Газета.Ru18:27
ТАСС

США намерены добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

ТАССвчера в 13:03
Взгляд.ру

США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Взгляд.рувчера в 12:06
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия20 июля в 13:16
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад

Изучая «свежие» лунные кратеры, диаметр которых близок к 20 км, исследователи обратили внимание, что 8 из 59 подобных объектов на поверхности естественного спутника Земли образовались практически одновременно, и произошло это около 800 млн лет назад.
ИА Красная Веснавчера в 15:20
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