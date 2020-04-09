Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Коммерсантъвчера в 19:59

Захарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам

Газета.Ruвчера в 19:22

Госдеп призвал российские власти ввести санкции против «Русского имперского движения»

Росбалтвчера в 12:30

Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ruвчера в 16:50

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

Взгляд.рувчера в 13:52

США призвали Россию принять более жесткие меры в отношении «Русского имперского движения»

ТАССвчера в 20:17

В США признали террористической организацию националистов из Петербурга

Эхо Москвы07 апреля в 07:00
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Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском вчера в 19:26
Происшествия

Обвиняемый в даче взятки челябинец арестован

Челябинск, 10 апреля 2020, 06:27 — REGNUM В Челябинске арестован директор фирмы, который обвиняется в даче взятки сотруднику университета физкультуры.
REGNUM вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью

Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru 08 апреля в 22:00
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов

Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Аргументы и Факты вчера в 10:19
Здоровье

Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса

iReactor вчера в 07:20
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 14:16
Энергетика

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:10
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
URA.Ru вчера в 20:19
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны для больных коронавирусом

Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Российская газета вчера в 22:57
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

Анализ показал коронавирус у матери с младенцем в Забайкалье

Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице.
Московский Комсомолец Чита вчера в 20:39
Происшествия

На Урале умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 12:50
Политика

Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру 07 апреля в 01:12
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Хоккей

Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США

Известия вчера в 21:36
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Футбол

Футболист Месси объяснил, почему не мог посмотреть в глаза Тьерри Анри

NewInform вчера в 17:08
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