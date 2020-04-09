Политика
КоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам
Газета.Ruвчера в 19:22
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам
Lenta.ruвчера в 16:50
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
Происшествия
Обвиняемый в даче взятки челябинец арестован
Челябинск, 10 апреля 2020, 06:27 — REGNUM В Челябинске арестован директор фирмы, который обвиняется в даче взятки сотруднику университета физкультуры.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Здоровье
Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Энергетика
Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+
Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга
Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны для больных коронавирусом
Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Происшествия
Анализ показал коронавирус у матери с младенцем в Забайкалье
Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице.
Происшествия
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).
Политика
Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Хоккей
Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Футбол