Политика
КоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
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Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам
Московский Комсомолец19:04
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Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни
На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Происшествия
Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек
Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Здоровье
Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса
Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
Кино
Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
Происшествия
В Приморье у двух детей выявили коронавирус
Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Футбол
В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса
Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
Политика
Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
Общество
Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга
Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Общество
В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса
Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Единоборства
Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Финансы
Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта
Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
Здоровье
Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом
Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.