Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Коммерсантъ19:59

США призвали Россию принять более жесткие меры в отношении «Русского имперского движения»

ТАСС20:17

Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ru16:50

Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам

Московский Комсомолец19:04

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

Взгляд.ру13:52

Госдеп призвал российские власти ввести санкции против «Русского имперского движения»

Росбалт12:30

Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

РБК11:51
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Культура

Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее

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Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 20:03
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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Lexus показал обновленное купе Lexus LC500

Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
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На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
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Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек

Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
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Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса

Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
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Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет

Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
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Происшествия

В Приморье у двух детей выявили коронавирус

Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:21
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Футбол

В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса

Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
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Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

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Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
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Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
URA.Ru 20:19
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07 апреля в 07:41
Общество

В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса

Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 08:26
Общество

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Агентство Москва 08:32
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Единоборства

Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля

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Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
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В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

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Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта

Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
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Здоровье

Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом

Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.
MedikForum.ru 18:16
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
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Появились фото обновлённого Toyota Fortuner

Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
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Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

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Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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