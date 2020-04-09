США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.

Экономика Назван срок восстановления экономики России В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.

Общество СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Энергетика Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.

Общество Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.

Транспорт Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Энергетика Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

Гаджеты Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.

Общество В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.