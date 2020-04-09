Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Коммерсантъвчера в 19:59

Госдеп призвал российские власти ввести санкции против «Русского имперского движения»

Росбалтвчера в 12:30

Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам

Московский Комсомолецвчера в 19:04

Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ruвчера в 16:50

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

Взгляд.рувчера в 13:52

США призвали Россию принять более жесткие меры в отношении «Русского имперского движения»

ТАССвчера в 20:17

Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

РБКвчера в 11:51
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ вчера в 01:13
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Эхо Москвы 08 апреля в 18:05
Общество

Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.
ФАН 00:50
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».
Коммерсантъ вчера в 18:11
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science 07 апреля в 03:58
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Чемпионат вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор 08 апреля в 08:21
Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Культура

В шоу «Маска» на НТВ появятся Динозавр и Человек-зеркало

Как сообщает ToDay News Ufa, в новом выпуске российской версии мирового хита The Masked Singer появятся специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Общество

Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов

Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Аргументы и Факты вчера в 10:19
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Энергетика

Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей

Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
ПРАЙМ вчера в 22:31
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Гаджеты

Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.
Дни24 01:30
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru вчера в 02:31
Наука

Исследователи опробовали новые подходы для получения холодных молекул

Научные сотрудники лаборатории квантовой химии предложили классы многоатомных молекул, для которых применимо прямое лазерное охлаждение.
Goroday.ru вчера в 03:11
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 08 апреля в 11:33
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv вчера в 09:17
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
REGNUM 00:12
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Армия и оружие

Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль

Атака не состоялась из-за вмешательства турецких солдат. Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль.
Деловое.ТВ вчера в 06:21
Кино

Алексей Гуськов: с итальянской мафией смогу теперь объясниться

На экраны выходит итало-германский фильм "Бессмертный", спин-офф знаменитого сериала "Гоморра" про неаполитанскую мафию.
РИА Новости 01:00
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor вчера в 02:54
Происшествия

Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

Газета.Ru 00:59
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