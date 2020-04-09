Политика
КоммерсантъСША призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 6 апреля Госдеп внес РИД в список террористических организаций.
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Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам
Московский Комсомолецвчера в 19:04
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам
Lenta.ruвчера в 16:50
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Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Общество
Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса
Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.
Экономика
Назван срок восстановления экономики России
В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Культура
В шоу «Маска» на НТВ появятся Динозавр и Человек-зеркало
Как сообщает ToDay News Ufa, в новом выпуске российской версии мирового хита The Masked Singer появятся специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало.
Общество
Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Энергетика
Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей
Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Гаджеты
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Наука
Исследователи опробовали новые подходы для получения холодных молекул
Научные сотрудники лаборатории квантовой химии предложили классы многоатомных молекул, для которых применимо прямое лазерное охлаждение.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Армия и оружие
Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль
Атака не состоялась из-за вмешательства турецких солдат. Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль.
Кино
Алексей Гуськов: с итальянской мафией смогу теперь объясниться
На экраны выходит итало-германский фильм "Бессмертный", спин-офф знаменитого сериала "Гоморра" про неаполитанскую мафию.
Общество