Энергетика
Profinance.ruСША вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией
Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.
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С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США
Царьград25 марта в 12:10
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Комментарии
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Общество
В США подали рекордное число заявлений на пособие по безработице
В США на фоне эпидемии коронавируса за неделю заявки на получение пособий по безработице подали рекордные 3,2 миллиона человек.
Политика
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции
"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
Общество
В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса
Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия
В Москве от коронавируса умер еще один человек
В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
Экономика
Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов
Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Экономика
Отток капитала из российских активов замедлился до $840 млн
За неделю с 19 по 25 марта 2020 года чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России замедлился до $840 млн с $1,4 млрд неделей ранее.
Энергетика
Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть
Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Здоровье
Мясников рассказал, почему пожилые люди умирают из-за коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram уточнил, что пожилой человек умирает не от коронавируса.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло
На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 218 случаев инфицирования.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Транспорт
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса
По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.