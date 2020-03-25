Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.

США вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Общество ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

Общество США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Общество В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Москве от коронавируса умер еще один человек В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Экономика Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Экономика Отток капитала из российских активов замедлился до $840 млн За неделю с 19 по 25 марта 2020 года чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России замедлился до $840 млн с $1,4 млрд неделей ранее.

Энергетика Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».