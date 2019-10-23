Политика

Lenta.ruLenta.ruСША призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии. Об этом сообщил источник в американской администрации, его слова приводит ТАСС. Представитель отметил, что Соединенные Штаты выражают Турции свое недовольство в связи с приобретением Анкарой российских ракетных комплексов.
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

ТАСС14:28

США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

Газета.Ru16:21

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Известия14:45

США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии

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США призвали Турцию «быть осторожной» в сделках с Россией по Сирии

RT на русском14:21

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

РИА Новости14:07
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В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info 06:57
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«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 15:00
Армия и оружие

Курды обвинили Турцию в применении фосфора

РЕН ТВ 19:20
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 06:17
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Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

Телепрограмма 07:15
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Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
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Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»

Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Коммерсантъ 17:39
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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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Экономика

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета 09:38
Здоровье

Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста

Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
ПРАЙМ 20:23
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В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид

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Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц

Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
REGNUM 04:17
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
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Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Технологии

Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv вчера в 08:41
Экономика

Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4%

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.
Сахалин.Инфо 20:22
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
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Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
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Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
Sport24.ru 18:21
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости 21 октября в 18:32
Политика

Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией

Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
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Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения

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Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
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«Химки» в компенсированное время обыграли «Армавир»

На пятой минуте компенсированного времени Алексей Скворцов реализовал пенальти.
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
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Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
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Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

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