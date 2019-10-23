Политика
Lenta.ruСША призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии. Об этом сообщил источник в американской администрации, его слова приводит ТАСС. Представитель отметил, что Соединенные Штаты выражают Турции свое недовольство в связи с приобретением Анкарой российских ракетных комплексов.
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Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info 06:57
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 15:00
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 06:17
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Коммерсантъ 17:39
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру вчера в 08:53
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета 09:38
Здоровье
Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста
Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
ПРАЙМ 20:23
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru вчера в 15:21
Общество
Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
REGNUM 04:17
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости 07:40
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv вчера в 08:41
Экономика
Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4%
Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.
Сахалин.Инфо 20:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Аргументы и Факты 13:41
Футбол
Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
Sport24.ru 18:21
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости 21 октября в 18:32
Политика
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
РЕН ТВ 18:03
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости 12:51
Футбол
«Химки» в компенсированное время обыграли «Армавир»
На пятой минуте компенсированного времени Алексей Скворцов реализовал пенальти.
Советский спорт 13:40
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
РИА Новости 09:09