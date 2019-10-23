Политика

Lenta.ruLenta.ruСША призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии. Об этом сообщил источник в американской администрации, его слова приводит ТАСС. Представитель отметил, что Соединенные Штаты выражают Турции свое недовольство в связи с приобретением Анкарой российских ракетных комплексов.
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

ТАСС14:28

США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

Газета.Ru16:21

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Известия14:45

США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии

Московский Комсомолец14:31

Белый дом предостерег Турцию от сделок с Россией

РБК16:24

США призвали Турцию «быть осторожной» в сделках с Россией по Сирии

RT на русском14:21

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

РИА Новости14:07
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Путешествия

Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок

Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс вчера в 12:04
Политика

Виталий Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр украинской столицы, бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко ударил журналиста и попытался выбить у него из рук телефон во время встречи с жителями Соломенского района Киева.
Труд 11:35
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии

Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 09:50
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать eSIM

ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать виртуальные сим-карты eSIM и с их помощью оказывать услуги мобильной связи.
UfaTime.ru 16:31
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
Чемпионат 17:18
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Армия и оружие

Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Политика

Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением

Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Общество

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Коммерсантъ 16:04
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец 03:22
Происшествия

В Краснодаре на участковых завели дело из-за незаконных задержаний

В Краснодаре уволили трех полицейских, которые незаконно задерживали, а потом отпускали наркосбытчиков на участке, который не был за ними закреплен.
РЕН ТВ 03:08
Происшествия

В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль

ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
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Кино

Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
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Экономика

Нобелевский лауреат опроверг пользу снижения налогов для экономики

Американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года, убежден, что необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом.
Росбалт 04:52
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Отец Хабиба — фанатам: «Решайте, что делать с Макгрегором в Москве»

Матч ТВ 13:06
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Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Вести.Ru 04:32
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Наука

Мыши освоили управление миниатюрным автомобилем

Ugpressa.ru 07:44
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»

Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Армия и оружие

Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
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