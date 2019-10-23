Политика

ТАССТАСССША призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.
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Белый дом предостерег Турцию от сделок с Россией

РБК16:24

США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

Газета.Ru16:21

США призвали Турцию «быть осторожной» в сделках с Россией по Сирии

RT на русском14:21

США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии

Московский Комсомолец14:31

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

ТАСС14:28

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Известия14:45

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

РИА Новости14:07
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
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Эксперты NASA официально одобрили проект межпланетной станции Lucy, которая в 2021 году должна отправиться в космос для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера.
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
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Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

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Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
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Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов

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Как снимался «Текст» с Александром Петровым

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СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора

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За словами об оптимизации часто скрываются крайне неприятные последствия.
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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

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Туфта по расписанию: почему диспансеризация в России стала профанацией

Три четверти медработников не считают достоверными данные по диспансеризации населения в России, а 40% сообщают о случаях приписок.
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