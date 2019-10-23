Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

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