Политика

ТАССТАСССША призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.
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Белый дом предостерег Турцию от сделок с Россией

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США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

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США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии

Московский Комсомолец14:31

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

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США призвали Турцию «быть осторожной» в сделках с Россией по Сирии

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США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

Газета.Ru16:21
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
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Локомотив уступил Ювентусу в матче Лиги Чемпионов

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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

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Вальверде: «„Барселоне“ не хватало хладнокровия»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча с пражской «Славией».
Евро-футбол.ру 20:35
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Авто

Nissan представил новый электрокроссовер Aria

Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
МонаВиста 11:21
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Кино

В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»

Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
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Футбол

«Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на свой смартфон Xiaomi Mi 9 SE

Китайский технологический гигант Xiaomi снизил цены на свой некогда флагманский гаджет Mi 9 SE в официальном магазине Xiaomi Mall.
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Общество

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Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
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Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Здоровье

Малышева рассказала, на какие болезни указывает слабость после еды

Российская телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала, что делать, если человек каждый раз после еды чувствует себя плохо.
ФедералПресс вчера в 22:48
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Общество

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Дубровского отменено

Урал-пресс-информ 01:48
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Общество

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
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Курды обвинили Турцию в применении фосфора

РЕН ТВ 19:20
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Общество

Иркутский губернатор отреагировал на данные о низких зарплатах врачей

News.ru 08:45
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Технологии

Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.
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Кино

Объявлены имена актеров-номинантов на премию «Оскар»

Мойка78 21:33
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

РИА Новости 21:42
Наука

Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика вчера в 07:07
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Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
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Экономика

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ вчера в 20:11
Космос

Маск впервые отправил твит через космос

Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 17:39
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