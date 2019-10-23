Политика
ТАСССША призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.
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Футбол
Локомотив уступил Ювентусу в матче Лиги Чемпионов
Толк вчера в 21:54
Футбол
Вальверде: «„Барселоне“ не хватало хладнокровия»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча с пражской «Славией».
Евро-футбол.ру 20:35
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Авто
Nissan представил новый электрокроссовер Aria
Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
МонаВиста 11:21
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Футбол
«Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Известия 15:29
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на свой смартфон Xiaomi Mi 9 SE
Китайский технологический гигант Xiaomi снизил цены на свой некогда флагманский гаджет Mi 9 SE в официальном магазине Xiaomi Mall.
NewInform 21:29
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Здоровье
Малышева рассказала, на какие болезни указывает слабость после еды
Российская телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала, что делать, если человек каждый раз после еды чувствует себя плохо.
ФедералПресс вчера в 22:48
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Общество
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Дубровского отменено
Урал-пресс-информ 01:48
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Технологии
Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе
Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.
Телеканал 360° 19:11
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика вчера в 07:07
Общество
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Экономика
Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ вчера в 20:11
Космос
Маск впервые отправил твит через космос
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 17:39