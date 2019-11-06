Политика

Газета.RuГазета.RuСША призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.
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с чего всё началось
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая, в конечном итоге, принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет
 автор.
RT на русском18:44

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NI призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой

RT на русском18:44

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В США призвали признать Крым частью России

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Американский экс-дипломат заявил о пользе признания Крыма российским

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Американский экс-дипломат посоветовал США признать Крым российским

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В США заявили о необходимости признать Крым российским

Lenta.ru20:22
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