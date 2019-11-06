с чего всё началось

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.

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