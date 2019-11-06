Политика
Газета.RuСША призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.
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с чего всё началось
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая, в конечном итоге, принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет автор.RT на русском18:44
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Общество
Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
Газета.Ru 15:39
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Политика
Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»
Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета 12:15
Авто
Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.
Faktom вчера в 04:32
Политика
Сербия передумала покупать российские С-400
Lenta.ru 20:32
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Армия и оружие
Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform 16:10
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Технологии
Специалисты: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией
Специалисты по информационной безопасности заявляют, что любой мобильный телефон можно использовать для слежки.
РЕН ТВ 17:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Политика
Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Гаджеты
Тренд на сборку ПК оживил рынок
Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
IT-World 05:02
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
РИА Новости 19:04
Происшествия
В Якутии директор ООО «Теплосервис» предстанет перед судом
Вследствие злоупотребления своими полномочиями обвиняемый существенно нарушил имущественные права граждан, а также права ООО «Теплосервис» в виде образования перед инвесторами кредиторской задолженности в общей сумме 13 836 050 рублей, в одностороннем порядке отказавшись от исполнения обязательств по договору об инвестиционной деятельности.
SakhaPress.ru 20:01
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 12:57
Армия и оружие
Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку
В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
Популярная механика 13:08
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с именинами
Муж экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Богомолов трогательно поздравил супругу с днём рождения.
News.ru 17:06
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Карелии не достигла эпидпорога
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,8%. В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,4%. Управление организовало мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.
Петрозаводск говорит 03:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35