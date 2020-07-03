Политика
КоммерсантъСША призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России надо закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».
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Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Здоровье
Снижения заболеваемости коронавирусом свердловские врачи ожидают в течение двух или трех недель
С начала пандемии в Свердловской области умерли от коронавируса более 100 человек.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:06
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН 01 июля в 15:09
Авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто
Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
Evo-rus.com вчера в 01:19
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Здоровье
В Бурятии новорожденный впал в кому из-за заражения крови
От родителей не скрывали информацию о лечении Как сообщает министерство здравоохранения Бурятии в ответ на наш запрос, сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В, развился в результате инфицирования ребенка от матери.
Информ Полис online вчера в 22:56
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Общество
Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер
Дистанцию не соблюдали также в аэропортах Красноярска и Магадана, а в Нальчике и Тюмени пассажиров недостаточно часто информировали о необходимости соблюдения санитарных мер, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора.
РБК вчера в 23:48
Здоровье
До 60 тыс. руб. Ряд россиян получат пособие в ближайшие два месяца
Дополнительные денежные пособия получат многие россияне в ближайшие два месяца.
Primpress.ru 00:05
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Экономика
Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года
Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.
ТАСС вчера в 10:29
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29
Общество
Предприниматели могут подать заявление на получение «коронавирусных» субсидий до 2 июля
Ранее сообщалось, что организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от коронавируса отраслях, должны подать заявление на получение субсидий за апрель и май до 1 июля 2020 года.
Newsler.ru 30 июня в 09:21
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей вчера в 09:57
Кино
Amazon опубликовал смешные киноляпы из первого сезона «Пацанов»
Новый ролик с неудачными и смешными забракованными сценами из первого сезона сериала «Пацаны» опубликовал сервис Amazon 2 июля на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна вчера в 20:27
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Авто
В России резко увеличились цены на подержанные автомобили
Как рассказал ведущий аналитик "Авто.ру" Алексей Муханов, по итогам июня средняя цена пятилетнего автомобиля выросла на 3%, а трёхлетнего — на 2% относительно мая.
Life.ru вчера в 23:28
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия 01 июля в 19:44