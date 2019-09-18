Экономика

REGNUMREGNUMСША прочат победу над Россией на газовом рынке

В ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединённые Штаты и Россия. При этом по производству сжиженного природного газа (СПГ) США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
К 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, заявил
 старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, базируется в Вашингтоне) Никос Цафос.
РБК01:10

Подробнее о событии

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

РБК01:10

Россия через 10 лет потеряет лидерство на рынке сжиженного газа

URA.Ru02:24

США предрекли газовую победу над Россией

Lenta.ru03:56

США прочат победу над Россией на газовом рынке

REGNUM04:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
Кино

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

ТАСС 05:17
Здоровье

В Казани появятся новые объекты здравоохранения

Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
Республика Татарстан 03:53
Происшествия

Суд отпустил фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Газета.Ru 05:35
Происшествия

В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи

РБК 05:36
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Происшествия

Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля.
РБК вчера в 10:45
Фигурное катание

Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Политика

Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Происшествия

Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова еле терпит бывшего мужа в своей квартире

В первый год после развода Татьяна еще как-то терпела совместное проживание с экс-супругом, но потом она начала требовать от него, чтобы он съехал, но Радимов не спешил.
RuNews24.ru 05:05
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

Россия впервые применила новую систему подавления «Палантин»

Российская газета вчера в 02:46
Происшествия

Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Общество

Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Lenta.ru 04:40
Общество

Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 15 сентября в 22:17
Общество

Москвичам посулили «барическое дно»

Мослента 02:41
Гаджеты

В России стартовал предзаказ на новый iPhone 11

RuNews24.ru 05:55
Происшествия

В Индии у мужчины на голове вырос десятисантиметровый рог

Piter.tv 01:47
Политика

Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год

РБК 04:50
Футбол

Криштиану Роналду: «Хотел бы обойти Месси по „Золотым мячам“»

Sports.ru 04:49
Политика

Один из главных активов Порошенко арестован судом

Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Политика

Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводков

Rambler News Service вчера в 10:18
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Политика

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.
РИА Новости 00:45
Общество

В центре Москвы проходят пикеты в поддержку Павла Устинова

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова, который осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа, проходят на Старой площади в центре Москвы.
ТАСС 05:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта

News.ru вчера в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное