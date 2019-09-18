Экономика
REGNUMСША прочат победу над Россией на газовом рынке
В ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединённые Штаты и Россия. При этом по производству сжиженного природного газа (СПГ) США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара.
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с чего всё началось
К 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, заявил старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, базируется в Вашингтоне) Никос Цафос.РБК01:10
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