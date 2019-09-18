с чего всё началось

В ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединённые Штаты и Россия. При этом по производству сжиженного природного газа (СПГ) США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара.

США прочат победу над Россией на газовом рынке

Здоровье В Казани появятся новые объекты здравоохранения Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.

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Политика Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.

Происшествия Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Политика Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина» Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова еле терпит бывшего мужа в своей квартире В первый год после развода Татьяна еще как-то терпела совместное проживание с экс-супругом, но потом она начала требовать от него, чтобы он съехал, но Радимов не спешил.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Общество Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме, сообщают "Известия".

Политика Один из главных активов Порошенко арестован судом Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Политика План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.