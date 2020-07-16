Экономика

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Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
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