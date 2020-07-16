Экономика
РИА НовостиСША продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
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Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
Парламентская газета 10:27
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Главный герой франшизы «Форсаж», роль которого уже больше 20 лет исполняет Вин Дизель, скорее всего погибнет в финальной части истории.
Discover24 вчера в 11:12
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит 06:27
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Наука
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan 10:05
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,4 млрд
Международные резервы РФ на 10 июля увеличились по сравнению с показателем на 3 июля на 0,8% (или на $4,4 млрд) и составили $574,2 млрд.
ТАСС 09:35
Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Путин заявил, что главная задача страны в экономике — восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи.
РИА Новости 08:05
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Илья Прусикин купил шикарный автомобиль за семь миллионов рублей
Мужчина купил машину Porsche Cayenne за 7 000 000рублей.
ГлобалМСК.ру 08:37
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Авто
Компания Skoda отзывает в России новые лифтбеки Octavia
Skoda отзывает в нашей стране новые лифтбеки Skoda Octavia.
Тарантас Ньюс 10:58
Общество
Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы
Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов.
CyberSport.ru 08:16
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Игры
CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077
Польская команда разработчиков CD Projekt RED (CDPR) поздравила Кодзиму с успешным запуском проекта на PC.
NewInform вчера в 12:54