Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 24

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» «Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 826

Политика В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках 16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса. 14

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 120

Наука «Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 27

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $4,4 млрд Международные резервы РФ на 10 июля увеличились по сравнению с показателем на 3 июля на 0,8% (или на $4,4 млрд) и составили $574,2 млрд. 2

Политика «Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет Путин заявил, что главная задача страны в экономике — восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. 26

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 3

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 533

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 144

Авто Компания Skoda отзывает в России новые лифтбеки Octavia Skoda отзывает в нашей стране новые лифтбеки Skoda Octavia.

Общество Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов. 5