Экономика
РИА НовостиСША продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Футбол
Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге. «Оренбург» занял последнее место.
Чемпионат 11:08
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.
ТК Звезда 10:47
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Недвижимость
МТС Банк снизил ставки по ипотеке на вторичном рынке
При первоначальном взносе от 20% до 30% минимальная ставка составляет 7, 8% годовых. Подать заявку на ипотеку можно дистанционно.
АТВмедиа 08:00
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Наука
Ученые создали самое тонкое в мире зеркало
Физики из Германии разработали самое тонкое оптическое зеркало, состоящее из одного слоя атомов.
МИР 24 10:22
Политика
Верховная рада назначила главой Нацбанка Украины Кирилла Шевченко
Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив своё решение «систематическим политическим давлением на банк».
Говорит Москва 04:29
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline вчера в 06:33
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Экономика
Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию
Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
Время Бухгалтера 04:55
Авто
Maserati выпустила первый в своей истории гибридный автомобиль
Итальянская компания Maserati представила новый седан Ghibli Hybrid. Автомобиль стал первой гибридной моделью бренда.
Известия 10:32
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Политика
В Крыму сохраняются ограничения по пересечению границы
В России продолжают сохранятся временные ограничения по пересечению государственной границы.
Вести Крым 03:59
Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
Биатлон
Пак утвержден на должность исполнительного директора СБР
Правление Союза биатлонистов России (СБР) назначило Александра Пака на должность исполнительного директора организации.
Нева Спорт 10:22
Армия и оружие
В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине
В Москве обратили внимание на планомерное наращивание США военной помощи Киеву, Вашингтон стремится закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Космос
Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос
Политика Сегодня 14 июля в 20:29
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35