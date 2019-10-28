Армия и оружие
Российская газетаСША продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска продолжат находиться на территории Сирии. Более того, они будут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики.
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Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
Авто
Электрокар Renault City K-ZE адаптируют для европейского рынка
Стоит отметить, что пока что производитель только сообщил о намерении адаптировать рассматриваемый автомобиль для продаж на европейском рынке, но не поделился какой-либо конкретной информацией по этому поводу.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Космос
Новый детектор DESI открывает свои 5000 «глаз» для наблюдений Вселенной
Новый инструмент, установленный на 4-метровом телескопе Mayall, открыл свой массив, состоящий из тысяч оптических волокон («глаз»), для света Вселенной и успешно зарегистрировал излучение, приходящее со стороны далеких галактик.
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Кино
Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»
Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Политика
Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США
«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Общество
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Общество
В России изменилось отношение к работе Путина
В России выросло количество людей, положительно оценивающих работу президента РФ Владимира Путина.
Политика
В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае
В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов.