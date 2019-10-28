Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСША продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска продолжат находиться на территории Сирии. Более того, они будут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

В США заявили о готовности защищать сирийскую нефть

Говорит Москвавчера в 23:22

США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

РИА Новостивчера в 13:46

США намерены сохранить контроль над сирийской нефтью

Телеканал 360°вчера в 20:34

США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата сирийской нефти

Lenta.ruвчера в 15:34

США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ruвчера в 17:13

США готовы «защищать» сирийскую нефть от Сирии

РЕН ТВвчера в 21:40

США возвращаются в Сирию?

Вестник Кавказа26 октября в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Фигурное катание

Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Политика

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском вчера в 18:40
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Экономика

Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК вчера в 11:34
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия

Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском вчера в 17:44
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Авто

Электрокар Renault City K-ZE адаптируют для европейского рынка

Стоит отметить, что пока что производитель только сообщил о намерении адаптировать рассматриваемый автомобиль для продаж на европейском рынке, но не поделился какой-либо конкретной информацией по этому поводу.
Goroday.ru вчера в 15:33
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

REGNUM вчера в 09:03
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Космос

Новый детектор DESI открывает свои 5000 «глаз» для наблюдений Вселенной

Новый инструмент, установленный на 4-метровом телескопе Mayall, открыл свой массив, состоящий из тысяч оптических волокон («глаз»), для света Вселенной и успешно зарегистрировал излучение, приходящее со стороны далеких галактик.
AstroNews.ru вчера в 22:11
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru вчера в 04:41
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Кино

Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»

Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Gmbox.ru вчера в 23:59
Политика

Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Телеканал 360° вчера в 16:22
Общество

Россиянам добавили один выходной в ноябре

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Российская газета вчера в 05:53
Общество

В России изменилось отношение к работе Путина

В России выросло количество людей, положительно оценивающих работу президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru вчера в 20:17
Политика

В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском 27 октября в 23:15
Общество

Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:06
Шоу-бизнес

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания вчера в 05:07
Общество

В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today вчера в 18:34
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов.
НИА Самара 26 октября в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное