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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъ12:01
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РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБК13:01
Lenta.ru

США выдвинули России ультиматум

Lenta.ru12:35
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъ13:00
Газета.Ru

Спецпосланник Трампа рассказал про действия США в cлучае не продления ДСНВ

Газета.Ru12:41
RT на русском

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

RT на русском13:28
РИА Новости

США готовы заключить с Россией «президентский меморандум» по вооружениям

РИА Новости12:28
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАСС12:13

В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Как сообщает интернет-ресурс iXBT, в скором времени команда разработчиков мессенджера WhatsApp представит долгожданную функцию, а именно поддержку одновременного пользования приложением сразу с нескольких аппаратов с одной учётной записью.
UfaTime.ru13:02

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газета13:12