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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала.
Коммерсантъ12:01
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Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ru14:23
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБК13:01
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русском14:12
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАСС12:13
РИА Новости

Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ

РИА Новости12:12
Газета.Ru

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Газета.Ru16:29
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъ13:00

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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