Армия и оружие
REGNUMСША проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
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Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
В результате пожара в жилом доме на улице Нурсултана Назарбаева в Казани пострадали пятеро детей, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану во вторник, 5 ноября.
Известия 04:12
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тыс. кроликов
Десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области во вторник.
ТАСС вчера в 23:48
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Общество
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений
Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Спорт
WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.
Газета.Ru 02:49
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество
Названы города России с самыми качественными дорогами
Самые качественные дороги в России оказались в Тюмени, Белгороде и Барнауле, самые безопасные – также в Белгороде, Казани и Перми, сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам мониторинга в 2019 году.
Rambler News Service 04:24
Футбол
Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
Kazanfirst.ru 01:26
Политика
Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России
Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44
Армия и оружие
Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Политика
США выходят из Парижского соглашения по климату
Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
LentaChel.ru 03:53
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
Матч ТВ 03:01
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Политика
Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества
«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества», — говорится в опубликованном документе.
Sochinews вчера в 15:06
Политика
Российские оружейники рассказали о прессинге со стороны Армении
Напомним, в августе официальный представитель ORSIS рассказал об открытии уголовного дела по ст.376 УК Армении ("Халатное отношение к службе") после срыва тендера Минобороны РА на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором принимала участие российская компания.
Вестник Кавказа 02:00
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42