Армия и оружие
REGNUMСША проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
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Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Политика
США официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс вчера в 17:28
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
Кубанские новости 02 ноября в 09:30
Политика
Голикова признала неудачи в оптимизации здравоохранения
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
News.ru 03 ноября в 06:46
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
Китай намерен добиться от США отмены пошлин
Пекин намерен добиться от США отмены 15-процентных пошлин на китайские товары, введенных 1 сентября.
Экономика сегодня вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Здоровье
Лекции о профилактике инфаркта и диабета пройдут в столице
В московских поликлиниках пройдут лекции и занятия, посвященные профилактике различных заболеваний, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вечерняя Москва вчера в 23:43
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре.
vtomske.ru 03:06
Общество
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
66.ru вчера в 07:40
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двух детей
Российская газета вчера в 20:24
Экономика
На Сахалине собираются развивать медицинский туризм
Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
Сахалин.Инфо 02:45
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Гаджеты
Xiaomi представила Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Цена базовой версии Mi CC9 Pro (6/128 Гб) составит почти $400. Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi презентовала в России смартфон Mi 9 Lite.
News.ru 02:21
Общество
Две трети россиян задумываются о кардинальной смене профессии
Интересно, что чаще всего об изменении своей специальности задумываются россияне в возрасте 18-24, более половины (52%) респондентов в этой возрастной группе ответили, что находятся в процессе смены профессии.
Волга Ньюс вчера в 07:35
Армия и оружие
Турецкие силовики задержали сестру аль-Багдади
По словам источника, 65-летняя Расмия Авад была задержана вместе с мужем и пятью детьми неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо.
Новый День 02:40
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил всем свою новую девушку
На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Общество
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян
Сложности с загрузкой страниц регулярно испытывают 72% российских интернет-пользователей, 43% отмечают сбои несколько раз в неделю, у 29% они случаются ежедневно, говорится в исследовании TelecomDaily (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Игры
Guerrilla Games намекнула на разработку сиквела Horizon Zero Dawn в одной из новых вакансий
О желании создать сиквел Horizon Zero Dawn в апреле 2017 года говорил нарративный директор Guerrilla Games Джон Гонзалез (John Gonzalez).
3DNews 01:43
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Телеканал 360° вчера в 13:37