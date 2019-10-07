Политика

REGNUMREGNUMСША пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
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В США «Северный поток-2» считают сокрушительным ударом по Европе

URA.Ru07:03

В США заявили о сокрушительном ударе «Северного потока-2» по Европе

Московский Комсомолец06:50

Минэнерго США назвало «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе

РБК04:28

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

RT на русском05:34

Минэнерго США назвало «Северный поток – 2» сокрушительным ударом по Европе

Известия05:08

США назвали «Северный поток-2» «сокрушительным ударом» по безопасности ЕС

Rambler News Service05:08

В США считают, что «Северный поток - 2» усилит влияние России на европейскую политику

ТАСС06:38
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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

Allboxing.ru вчера в 00:06
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
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Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
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В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
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Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
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В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

Вести.Ru 07:09
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В одной из промзон Кронштадта найдены артиллерийские орудия XIX века, которые были похищены неизвестными злоумышленниками в 2018 году с ограды Северного форта №6.
REGNUM 05:52
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Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
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Экономика

«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
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Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Кремле поставили под сомнение информацию западных СМИ о разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в котором американский лидер якобы сомневается в участии России в отравлении отца и дочери Скрипалей.
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19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
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Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд».
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Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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