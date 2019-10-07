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Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

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Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Происшествия Найдены пушки, похищенные с Северного форта в Кронштадте В одной из промзон Кронштадта найдены артиллерийские орудия XIX века, которые были похищены неизвестными злоумышленниками в 2018 году с ограды Северного форта №6.

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Общество Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.