Политика
Вестник КавказаСША проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа
Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Игры
Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Технологии
IPhone 11 Pro имеет запредельный уровень излучения
Зарубежная исследовательская лаборатория протестировала 11-й iPhone и выяснила, что уровень его излучения составляет 3,8 Вт/кг по нормам Specific absorption rate (SAR), принятым FCC USA, которая установила предельный порог в 1,6 единиц.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Происшествия
В Калининграде мать попросила службу «112» забрать у нее детей
В Калининградской области молодая женщина позвонила по единому номеру вызова служб экстренной помощи "112" и попросила забрать ее маленьких детей.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске двух миномётных снарядов из сектора Газа
В Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено два миномётных снаряда.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Игры
Глава Xbox: теперь нашими основными соперниками стали Amazon и Google
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил The Verge, что из-за грядущей войны облачных сервисов основными конкурентами Xbox стали Google и Amazon.
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
Гаджеты
Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Музыка
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.