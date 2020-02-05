Политика

Вестник КавказаВестник КавказаСША проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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Помощник Трампа: США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями

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После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
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IPhone 11 Pro имеет запредельный уровень излучения

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Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
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Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК 16:00
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Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Вести.Ru 14:46
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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Коммерсантъ 01:34
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Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил The Verge, что из-за грядущей войны облачных сервисов основными конкурентами Xbox стали Google и Amazon.
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Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
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Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
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