Политика
Вестник КавказаСША проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Общество
ФСБ задержала в Москве авторов telegram-канала «Футляр от виолончели»
В Москве задержали авторов telegram-канала «Футляр от виолончели».
Кино
«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков
Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
Общество
Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами
Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Южнокорейская компания Hyundai показала на фото Solaris для РФ в обновлённой версии.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Общество
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Здоровье
В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
Спорт