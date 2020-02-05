Политика
Вестник КавказаСША проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Политика
На Украине признали неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Происшествия
Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся 24 гражданина России.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Космос
В Иране приступили к разработке космических капсул для космонавтов
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Общество
Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды
Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали
Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Армия и оружие
Новейшую военную технику представят на параде 9 мая в Москве
В военном параде, который состоится 9 мая в Москве, представят порядка 20 новейших образцов техники.
Происшествия
СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве
Следственный комитет (СК) начал проверку после сообщений о побеге ребенка из детского сада Москвы.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
Китай ужесточил правила ввоза российской древесины
Китайская таможня в 2020 году ужесточила фитосанитарный контроль для российских лесоматериалов, и теперь экспорт круглого леса оказался невозможен.
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Космос
В формировании Sh 2-170 выявили свыше 70 переменных звeзд
Во время исследования звездного формирования Sh 2-170 астрономы выявили свыше 70 переменных.
Технологии
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.