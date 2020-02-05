Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

США проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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