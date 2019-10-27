Армия и оружие
Вечерний курьерСША провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии
Главарь террористической организации «Исламское Государство» (запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был предположительно ликвидирован в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб.
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
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