Главарь террористической организации «Исламское Государство» (запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был предположительно ликвидирован в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб.

США провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

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