Армия и оружие
Вечерний курьерСША провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии
Главарь террористической организации «Исламское Государство» (запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был предположительно ликвидирован в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб.
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Общество
В Россию поступила первая партия фризиума
В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети, сообщила руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
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«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
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«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Ла Лиге
В матче десятого тура испанской Ла Лиги «Гранада» на домашнем стадионе одержала победу над «Бетисом» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил Вадильо с передачи Карлоса Фернандеса на 61-й минуте встречи.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Общество
Отец рассказал о состоянии Бутиной
Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Технологии
Поисковик Google получит крупное обновление
Поисковик Google анонсировал самое крупное обновление в алгоритме поиска за последние годы.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
Происшествия
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Льюис Хэмилтон, который ехал прямо позади напарника, раскритиковал гонщика Red Bull Racing, которого оштрафовали стюарды.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом
Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские исследователи Института Пастера выяснили, что белок GDF11 помогает в борьбе со старением и защищает организм от онкологических заболеваний.