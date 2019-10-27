Армия и оружие

Вечерний курьерВечерний курьерСША провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Главарь террористической организации «Исламское Государство» (запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был предположительно ликвидирован в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб.
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Коммерсантъ06:10

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Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
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