США провели "небольшие" учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель Пентагона.

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

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