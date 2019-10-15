Политика
РИА НовостиСША пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".
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Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
РИА Новости 06:27
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru вчера в 06:28
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России во время визита Путина
Саудовский оркестр, исполнивший российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Известия 06:34
Происшествия
У сторонников Алексея Навального проходят обыски. Снова
Полицейские в очередной раз пришли "в гости" к сторонникам Алексея Навального. На этот раз обыски прошли у Виктории Райх и Полины Грейсман.
Екатеринбург в интернете 02:09
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Экономика
Миллиарды из воздуха: Федрезерв снова включил печатный станок
Регулятор уверяет, что это "технические меры", но аналитики не сомневаются: скоро печатный станок опять заработает на полную мощность.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант
Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.
SpeedMe 12 октября в 09:04
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Футбол
Криштиану Роналду забил 700-й гол
TV BRICS 04:40
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Армия и оружие
Volkswagen принял решение отложить строительство завода в Турции
Автоконцерн Volkswagen решил отложить принятие решения о строительстве завода в Турции из-за антитеррористической операции в Сирии.
Политика Сегодня 02:25
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru 13 октября в 15:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Футбол
Тедеско в «Спартаке». Презентация Live
На стадионе «Открытие-Арена» начинается презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс вчера в 09:50
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11