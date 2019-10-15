Политика
РИА НовостиСША пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".
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Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
ЖКХ
В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ
В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Футбол
Рэпер Баста войдет в состав руководства ростовского клуба СКА
Известный рэпер, уроженец Ростова Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может войти в состав руководства футбольного клуба СКА.
Политика
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Авто
Россияне стали больше покупать маломощных машин
Общество
Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS
Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Происшествия
Российские следователи научились определять личность преступников в масках
Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Экономика
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира
Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Общество
В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП
16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет.
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Футбол
Вратарь сборной Кипра: буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
Хотя Артём был по-доброму расстроен, что не сумел забить больше. Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров.
Недвижимость
Хитрость и жадность: почему «просел» по осени рынок московского жилья
Третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным: часть девелоперов так и не смогли ни найти проектного финансирования, ни доказать свое право продавать по старым правилам.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.