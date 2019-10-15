Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".
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Сербские СМИ сообщили о попытке США лишить Россию права на Севморпуть

РБК02:14

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URA.Ru01:04

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новостивчера в 20:36
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В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
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Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
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Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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