Политика
РИА НовостиСША пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".
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Космос
Роскосмос намерен отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Роскосмос намерен послать на Луну антропоморфного робота, который является "внуком" робота "Федора".
Газета.Ru вчера в 21:12
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Sudostroenie.info 04:29
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество
Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею
Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.
Рамблер 04:21
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес
Дочери Успенской предстоит еще одна операция
В сентябре прошлого года единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и получила страшные травмы лица.
Uznayvse.ru вчера в 07:20
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM 02:15
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
ТАСС вчера в 07:02
Футбол
Ибрагимович показал «космический» трюк
Матч ТВ 03:06
Футбол
Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Коммерсантъ 04:28
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Теннис
Медведев обошёл Федерера по призовым, заработанным в 2019 году
Первая ракетка России Даниил Медведев, выиграв турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), довёл сумму призовых, заработанных в 2019 году, до $ 6 872 104, что на 300 тыс. больше, чем у швейцарца Роджера Федерера ($ 6 509 783).
Чемпионат 02:44
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале
Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
ТАСС вчера в 14:41