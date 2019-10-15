Политика
РИА НовостиСША пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".
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Сербские СМИ пишут о попытках США лишить Россию Северного морского пути
Комсомольская правдавчера в 23:55
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Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах
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Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.
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Минэнерго проработает меры ответственности «Транснефти» до ноября
Министерство энергетики по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака до 1 ноября проработает меры ответственности «Транснефти» за качество нефти.
Армия и оружие
Новые зенитные комплексы «Тор-М2» защитят Калининград
Армия и оружие
В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии
Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Происшествия
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
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Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
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Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье". Инцидент произошел в ночь на вторник.
Футбол
Роналду: «Рекорды сами находят меня»
Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
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В SpaceX показали, как будет выглядеть будущий запуск межпланетного корабля Starship (видео)
SpaceX показала анимированный ролик запуска ракеты Starship.
Политика
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.
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Realme представил «убийцу Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Китайский бренд Realme официально представил новый флагманский смартфон — X2 Pro, отличительной особенностью которого стала скорость зарядки.
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Боксер Патрик Дэй находится в коме после нокаута
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
Футбол
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Политика
В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
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Власти Нью-Йорка получили доступ к банковским данным Джулиани
Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк получила доступ к данным о банковских счетах адвоката президента США Дональда Трамп Рудольфа Джулиани в рамках расследования, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
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Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
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