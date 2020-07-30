США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
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Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.В источнике
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