Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов

Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

Госдеп подверг критике Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

Life.ru01:23
Lenta.ru

Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов

Lenta.ru21:29
Известия

Госдеп раскритиковал Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

Известия20:22
Взгляд.ру

Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

Взгляд.ру20:50
ФАН

Госдеп раскритиковал Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

ФАН19:54
РЕН ТВ

США критикуют Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

РЕН ТВ18:19
ТАСС

Госдеп раскритиковал Польшу за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности

ТАСС18:15
Реклама
Реклама

ЦНИИмаш приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.
Газета.Ru02:28
Реклама

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости03:04
173

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газетавчера в 11:12
51
Реклама
Реклама
Реклама