Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны. В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.
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с чего всё началось
Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США рассмотрела с другими подразделениями «типичную задачу» по преодолению российских эшелонированных систем противовоздушной обороны, пишет C4ISRNET
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Известиявчера в 19:24

Подробнее о событии

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известиявчера в 19:24

ВВС США раскрыли план по преодолению российских ПВО

News.ruвчера в 22:00

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Газета.Ruвчера в 20:55

«Непревзойдённые возможности для решения типичной задачи»: В США раскрыли план по «подавлению российских ПВО»

Царьградвчера в 19:27

Армия США раскрыла план прорыва обороны России

URA.Ruвчера в 22:03

В США раскрыли сценарий подавления российской системы ПВО

Взгляд.рувчера в 17:35

США раскрыли «типичный» план нападения на Россию

Lenta.ruвчера в 16:02
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Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru вчера в 17:35
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а затем снова будет холодно.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси

REGNUM вчера в 04:56
Политика

Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».
Lenta.ru 15 ноября в 10:36
Технологии

Air Race E представила первый в мире электрический гоночный самолет

Уникальный электрический гоночный самолет под названием White Lightning впервые показали в рамках авиасалона Dubai Air Show в ОАЭ специалисты бренда Air Race E. Максимальная скорость транспорта составит 480 км / час при движении на высоте около 10 метров.
Народные новости 00:40
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле

Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.
Эхо Москвы 00:45
Политика

Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
Народные новости вчера в 00:49
Финансы

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета 16 ноября в 14:45
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Гаджеты

Убийца Xiaomi готовит самый дешевый 5G-смартфон

Официальный анонс Realme 5G ожидается в ближайшее время. Есть все шансы на то, что он станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G.
iXBT.com вчера в 23:23
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Футбол

Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Кавказский узел вчера в 13:09
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета вчера в 04:34
Спорт

Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября

18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Уралинформбюро вчера в 05:58
Общество

Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров

Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

По делу о хищениях на космодроме «Восточный» осуждены 58 человек

По фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области осуждены 58 человек.
REGNUM вчера в 07:56
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
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