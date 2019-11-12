с чего всё началось

Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны. В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Общество Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а затем снова будет холодно.

Политика Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2» Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».

Технологии Air Race E представила первый в мире электрический гоночный самолет Уникальный электрический гоночный самолет под названием White Lightning впервые показали в рамках авиасалона Dubai Air Show в ОАЭ специалисты бренда Air Race E. Максимальная скорость транспорта составит 480 км / час при движении на высоте около 10 метров.

Политика Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.

Гаджеты Убийца Xiaomi готовит самый дешевый 5G-смартфон Официальный анонс Realme 5G ожидается в ближайшее время. Есть все шансы на то, что он станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G.

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.

Спорт Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября 18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.