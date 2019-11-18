Армия и оружие
ИзвестияСША раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны. В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.
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Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака
Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Происшествия
Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Общество
В хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели
Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Теннис
Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир года, в финале в 3-х сетах переиграв австрийца Доминика Тима - все решил нервный тайбрейк.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.