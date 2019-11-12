Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны. В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.
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с чего всё началось
Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США рассмотрела с другими подразделениями «типичную задачу» по преодолению российских эшелонированных систем противовоздушной обороны, пишет C4ISRNET
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Известиявчера в 19:24

Подробнее о событии

Армия США раскрыла план прорыва обороны России

URA.Ruвчера в 22:03

ВВС США раскрыли план по преодолению российских ПВО

News.ruвчера в 22:00

США раскрыли «типичный» план нападения на Россию

Lenta.ruвчера в 16:02

«Непревзойдённые возможности для решения типичной задачи»: В США раскрыли план по «подавлению российских ПВО»

Царьградвчера в 19:27

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известиявчера в 19:24

В США раскрыли сценарий подавления российской системы ПВО

Взгляд.рувчера в 17:35

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Газета.Ruвчера в 20:55
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Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Вести.Ru 02:12
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
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В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Политика

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Финансы

Рубль слегка повысился к доллару и евро

Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб. Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% - до 63,20 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:19
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК 01:00
Происшествия

В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
REGNUM вчера в 23:35
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Экономика

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Автоспорт

Тост назвал гонку Гасли фантастической и рассказал, что помешало Квяту

Чемпионат вчера в 18:05
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Общество

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Известия вчера в 17:30
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
РБК 00:00
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Шоу-бизнес

Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал

Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
7Дней.ру вчера в 07:00
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