Армия и оружие
ИзвестияСША раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны. В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.
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с чего всё началось
Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США рассмотрела с другими подразделениями «типичную задачу» по преодолению российских эшелонированных систем противовоздушной обороны, пишет C4ISRNET.Известиявчера в 19:24
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Общество
«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов
Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Происшествия
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Политика
«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Политика
Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро
Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб. Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% - до 63,20 доллара за баррель.
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу
Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
Происшествия
В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски
Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Экономика
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Автоспорт
Тост назвал гонку Гасли фантастической и рассказал, что помешало Квяту
Финансы
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Экономика
Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Шоу-бизнес
Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал
Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.