Энергетика
Российская газетаСША распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти. Напомним, в минувшую субботу хуситы с помощью десяти беспилотников атаковали НПЗ на востоке Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти
Комсомольская правдавчера в 21:08
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 13 сентября в 06:21
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает "Вечерняя Москва".
Российская газета 00:46
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 13 сентября в 08:47
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 вчера в 03:56
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Sportbox.RU 01:13
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика
Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса
Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.
Пятый канал 01:06
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Армия и оружие
Экспедиционный корабль ВМС США вошел в Черное море
Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря.
Российская газета 01:28
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Энергетика
Саудовская Аравия вполовину сократила добычу нефти после атаки дронов
Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 01:36
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Космос
Жизнь на Марсе: как последние открытия приближают нас к скорому переезду
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
Discover24 вчера в 05:33
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Общество
В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»
«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Фигурное катание
Медведева оценила выступление на турнире Autumn Classic International
Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева оценила выступление на турнире Autumn Classic International в Оквилле (Канада), где она заняла второе место.
Чемпионат вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Футбол
Беттор потерял 400 тысяч из-за матча «Динамо» Рига – «Спартак»
Для беттора оказался неудачным только дебют Олега Знарка в «Спартаке». Впрочем, как и для самого «Спартака».
Bookmaker-ratings.ru 12 сентября в 06:10
Наука
Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru вчера в 13:16
Экономика
На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета 13 сентября в 04:14
Происшествия
В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь
В Якутии начали поиски вертолета с тремя людьми на борту после того, как пилот перестал выходить на связь, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС России.
Интерфакс 01:37
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59