Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти. Напомним, в минувшую субботу хуситы с помощью десяти беспилотников атаковали НПЗ на востоке Саудовской Аравии.

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

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