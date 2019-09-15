Энергетика
Российская газетаСША распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти. Напомним, в минувшую субботу хуситы с помощью десяти беспилотников атаковали НПЗ на востоке Саудовской Аравии.
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США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти
Комсомольская правдавчера в 21:08
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
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Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
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Известия вчера в 17:01
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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
RT на русском вчера в 09:53
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Вести.Ru вчера в 22:12
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"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
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Лекарство от диабета восстанавливает мозг после инсульта
Medical Note 13 сентября в 11:34
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
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Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
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Дни24 13 сентября в 12:50
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Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
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Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
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