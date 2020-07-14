Коронавирус
RT на русскомСША рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины. Ранее сообщалось, что в США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции и ещё шесть находятся на стадии рассмотрения.
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Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 11 июля в 04:16
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур 07:30
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Армия и оружие
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:16
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости 17:54
Технологии
Ростелеком доработал приложение «Биометрия»
Ростелеком выпустил новую версию мобильного приложения "Биометрия", которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса.
АК&М 07:49
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Космос
Студенты АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет
Вести - Амурская область 01:06
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Кино
«Невероятно смешной»: критики в восторге от фильма «Палм-Спрингс» с Энди Сэмбергом
Киноафиша России 05:51
Экономика
Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей
Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
Pro Город Йошкар-Ола 13:30
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия
В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36