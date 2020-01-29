США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

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