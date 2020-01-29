Политика

РБКРБКСША ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
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Главные новости к утру 30 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США

RT на русскомвчера в 14:10

США расширили антироссийские санкции

Известиявчера в 14:06

Оператор ж/д перевозок в Крым заявил, что санкции США не скажутся на его деятельности

ТАССвчера в 15:05

США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

Интерфаксвчера в 14:05

В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США

РИА Новостивчера в 16:58
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Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Футбол

Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»

Газета.Ru вчера в 14:51
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск 28 января в 20:39
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС вчера в 23:00
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Футбол

«Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию

Во время сбора в Испании клуб проведет контрольные матчи с «Дюделанжем» из Люксембурга и московским ЦСКА.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 27 января в 23:13
Общество

В Китае на борьбу с коронавирусом выделили 3,9 миллиарда долларов

Финансовые органы Китая выделили сумму, эквивалентную около 3,9 миллиарда долларов, на борьбу с коронавирусом, сообщил минфин.
РИА Новости вчера в 21:47
Футбол

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
LiveSport.ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Здоровье

Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии

Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Курьер. Среда. Бердск 27 января в 23:20
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости 28 января в 13:20
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Политика

Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

ЛНР насчитала три случая нарушения перемирия за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о трёх обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков, сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Фигурное катание

Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Дни24 вчера в 02:15
Политика

ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
ФАН вчера в 09:35
Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства

Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 28 января в 07:29
Экономика

В России сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад

Средний россиянин на нынешнюю зарплату сможет купить в McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем в 90-ые годы.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:53
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости вчера в 06:37
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском вчера в 04:40
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