с чего всё началось

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости". Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы".

Политика Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Общество В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.

Здоровье Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран "По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Политика В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.

Технологии Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.