Политика
Газета.RuСША расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости". Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы".
Читать в источнике
Оценить540
с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.RT на русскомвчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro
Redmi опубликовала официальный тизер K30 Pro. Теперь ясно как будет выглядеть лицевая панель.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Здоровье
Депутаты предлагают регулировать цены в аптеках во время эпидемий
Срок ограничения цен не может превышать 90 дней. Во время сезонных эпидемий гриппа такие меры применяться не будут, отметил он.
Гаджеты
ЕС предполагает сделать аккумуляторы в смартфонах съемными
Недолговечность аккумуляторов в смартфонах приводит к тому, что пользователям их приходится часто менять, считают в ЕС.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Происшествия
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс
Шоу-бизнес
От трансгендерной певицы Скарлетт отказалась семья
Трансгендерная певица Скарлетт в Instagram пожаловалась, что от нее отказались родители.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
Политика
Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Экономика
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Общество
Заграница отменяется? Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты
Разбираемся, стоит ли сдавать билеты тем, кто планировал провести там отпуск, и как обстоят дела в Южной Европе.
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Политика
В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию
Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Футбол
Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам»
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча.
Шоу-бизнес
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл стоимость хитов
Композитор Артем Иванов, экс-участник "Фабрики звезд", рассказал о своем опыте работы со звездами шоу-бизнеса и озвучил стоимость создания эксклюзивных композиций.