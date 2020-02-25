Политика

Газета.RuГазета.RuСША расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости". Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы".
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с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении
 госсекретаря.
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