Политика
Газета.RuСША расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости". Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы".
Читать в источнике
Оценить286
с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.Коммерсантъ14:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Футбол
Наполи — Барселона 1:1 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Здоровье
В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.
Общество
В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса
Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
Гаджеты
«Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт
Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.
Биатлон
Губерниев заявил, что Логинов выступает чистым
«Российский голос биатлона» уверен, что Александр, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, ныне выступает чистым.
Кино
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» окажется последним
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Политика
Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Швейцарии
Власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
В Сочи река унесла в море двух детей
Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Здоровье
Арбузный сок может повысить уровень тестостерона у мужчин
Как передает издание Planet Today, в арбузном соке содержится большое количество цинка и других микроэлементов, которые помогают повышать уровень тестостерона, традиционно считающийся «мужским» гормоном.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор
Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.