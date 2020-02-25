с чего всё началось

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости". Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы".

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Кино Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.

Футбол Наполи — Барселона 1:1 (2-й тайм) Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.

Здоровье В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19 Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.

Гаджеты «Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Космос Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.

Технологии Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия В Сочи река унесла в море двух детей Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.