Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША расширили санкции против России

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США. Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".
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с чего всё началось
Министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении расположенной в Москве компании Maritime Assistance LLC и троих россиян, участвующих, по мнению Вашингтона, в реализации схемы по доставке в Сирию авиационного керосина.
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