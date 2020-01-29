Политика

REGNUMREGNUMСША расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.
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с чего всё началось
США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора
 пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК14:03

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В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США

РИА Новости16:58

США расширили санкции против России

Ведомости14:29

США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

Интерфакс14:05

Оператор ж/д перевозок в Крым заявил, что санкции США не скажутся на его деятельности

ТАСС15:05

США расширили антироссийские санкции

Известия14:06

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

РБК14:03

В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США

RT на русском14:10
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Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Lenta.ru 15:20
Политика

Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложенный Вашингтоном план ближневосточного урегулирования, а также вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 17:05
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 27 января в 20:17
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск вчера в 20:39
Происшествия

Убийца депутата ростовского заксобрания найден мертвым

Газета.Ru 03:20
Общество

Boeing понес убытки впервые с 1997 года

Boeing понес убытки впервые с 1997 года. По итогам 2019 года корпорация ушла в минус на 636 миллионов долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 14:45
Экономика

Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж

Как пишут «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.
Известия 17:34
Космос

Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Pravda.Ru 05:48
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:33
Политика

Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:32
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 11:24
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Российская газета 14:19
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Маарет-эн-Нууман в Идлибе

Журналистская правда вчера в 09:41
Гаджеты

Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу

Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

В Красноярске мать убила 3-летнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью.
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Технологии

«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
RuNews24.ru 05:57
Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 13:41
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru 09:26
Киберспорт

Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»

Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
REGNUM 03:40
Футбол

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru 16:50
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Общество

ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Ореанда-Новости 11:54
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Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
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Шоу-бизнес

Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши

На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
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Экономика

Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота»

Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией.
ИА СИА-Пресс 14:47
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:53
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