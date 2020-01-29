с чего всё началось

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

Политика Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложенный Вашингтоном план ближневосточного урегулирования, а также вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».

Здоровье Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.

Общество Boeing понес убытки впервые с 1997 года Boeing понес убытки впервые с 1997 года. По итогам 2019 года корпорация ушла в минус на 636 миллионов долларов.

Экономика Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж Как пишут «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Космос Когда человечество сможет колонизировать другие планеты? Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.

Происшествия В Красноярске мать убила 3-летнего сына и покончила с собой По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью.

Технологии «МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист» Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Общество ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.