Политика
REGNUMСША расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.
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Космос
Роскосмос поделился удивительной фотографией замерзшего Марса
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Технологии
Google в 2019 году выплатила «белым» хакерам $6,5 млн
В общей сложности в 2019 году независимые исследователи получили от Google $6,5 млн премий.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Главу Чувашии выгнали из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из членов "Единой России".
Общество
Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне
Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Космос
НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»
В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Космос
SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
Интернет
Facebook следит за пользователями и вне соцсети
Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.