с чего всё началось

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.

Общество В Москве госпитализировали главу Республики Алтай Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.

Общество Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Космос НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб» В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.

Политика СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.

Происшествия Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.