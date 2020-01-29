Политика

REGNUMREGNUMСША расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.
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с чего всё началось
США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора
 пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК14:03

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США расширили антироссийские санкции

ТАСС14:36

США расширили санкции по Крыму

РИА Новости14:31

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

РБК14:03

США расширили антироссийские санкции

Известия14:06

США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

Интерфакс14:05

США расширили санкции против России

Газета.Ru14:11

В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США

RT на русском14:10
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Космос

Роскосмос поделился удивительной фотографией замерзшего Марса

Что происходит 09:17
Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Технологии

Google в 2019 году выплатила «белым» хакерам $6,5 млн

В общей сложности в 2019 году независимые исследователи получили от Google $6,5 млн премий.
3DNews 13:18
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК 08:25
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Политика

Главу Чувашии выгнали из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из членов "Единой России".
СитиТрафик 27 января в 07:20
Футбол

Братья Березуцкие впервые посетили тренировку ЦСКА в новом качестве

Чемпионат 12:10
Общество

Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне

Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Salt Mag 09:40
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Космос

НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»

В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Популярная механика 09:18
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение 07:19
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 13:29
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс 14:30
Происшествия

Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

RT на русском 12:01
Космос

SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
iReactor 12:00
Интернет

Facebook следит за пользователями и вне соцсети

Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
ToDay News Ufa 01:32
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Футбол

«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Вести.Ru вчера в 18:02
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня 05:27
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