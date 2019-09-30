Политика
РИА НовостиСША расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов. В обновленные санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения).
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Авто
В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла
По словам специалистов, в среднем в ЦФО температура ночью будет держаться на отметке в 8 – 13 градусов по Цельсию, а днём воздух прогреется до 18-ти градусов.
Мир новостей 06:10
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Наука
Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов
Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.
N+1 10:14
Недвижимость
Сбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
Южный Федеральный 08:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 28 сентября в 05:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Политика
Порошенко допросят на детекторе лжи
Украинские следователи ожидают завтра на допрос бывшего главу страны Петра Порошенко.
Росбалт 12:54
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный вслед за братом перенес операцию в Германии
Плановое хирургическое вмешательство прошло в одной из немецких клиник.
RuNews24.ru 12:30